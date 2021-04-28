Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 апреля 2021 20:29

В Петербурге продали помещения казарм Измайловского полка за 351 млн рублей

Это около половины от общей площади объекта культурного наследия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Почти половину помещений казарм Измайловского полка продали в Санкт-Петербурге. Фото: google.com/maps

Почти половину помещений казарм Измайловского полка продали в Санкт-Петербурге. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге продали с аукционных торгов почти половину помещений здания бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Речь о бывшем доме Гарновского, расположенного по адресу Измайловский проспект, 2А. Здание располагается прямо перед Троицким собором, а его фасад «смотрит» на набережную Фонтанки. Участие в аукционе принимали две компании. Победитель предложил за лакомый кусочек объекта культурного наследия 351 млн рублей.

- Продан пул нежилых помещений, общей площадью 7,4 тыс. квадратных метров, это около 50% от общей площади объекта. В договоре с покупателем пропишут жесткие условия по сохранению объекта и необходимости согласовывать с Комитетом по охране памятников все предстоящие работы, - рассказывают в пресс-службе Российского аукционного дома.

Загадывая вперед, новый собственник может разместить на первом этаже рестораны, кафе и магазины, а на втором – гостиницу или офисы. Время покажет.