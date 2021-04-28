В Петербурге продали помещения казарм Измайловского полка за 351 млн рублей

Почти половину помещений казарм Измайловского полка продали в Санкт-Петербурге. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге продали с аукционных торгов почти половину помещений здания бывших офицерских казарм лейб-гвардии Измайловского полка. Речь о бывшем доме Гарновского, расположенного по адресу Измайловский проспект, 2А. Здание располагается прямо перед Троицким собором, а его фасад «смотрит» на набережную Фонтанки. Участие в аукционе принимали две компании. Победитель предложил за лакомый кусочек объекта культурного наследия 351 млн рублей.

- Продан пул нежилых помещений, общей площадью 7,4 тыс. квадратных метров, это около 50% от общей площади объекта. В договоре с покупателем пропишут жесткие условия по сохранению объекта и необходимости согласовывать с Комитетом по охране памятников все предстоящие работы, - рассказывают в пресс-службе Российского аукционного дома.

Загадывая вперед, новый собственник может разместить на первом этаже рестораны, кафе и магазины, а на втором – гостиницу или офисы. Время покажет.