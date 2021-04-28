Смольный прогнозирует прекращение спада второй волны коронавируса в Петербурге

Власти Петербурга просят активнее вакцинироваться от коронавируса и не исключают ухудшение эпидситуации. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Межведомственный совет по борьбе с COVID-19 при Смольном предупреждает о высокой вероятности того, что спад второй волны пандемии коронавируса в городе совсем скоро прекратится. Эксперты сетуют, что снижение интенсивности распространения инфекции идет крайне нестабильно и низкими темпами. При этом новая статистика по эпидситуации ничем не удивляет.

- Суточное количество зараженных коронавирусом увеличилось на 3,94% за неделю, по сравнению с прошлой средой. За этот же период количество госпитализаций выросло на 1,34%. Число выздоровевших при этом снизилось на 7,17%. В стационарах остается свободными 1079 коек, это 20,6% от общего числа мест. Доля тяжелобольных составляет 27%, на ИВЛ находятся 165 пациентов, - сообщается в свежем отчете экспертного совета при Смольном.

Власти называют выходом из ситуации более активную вакцинацию. Сейчас в городе привито 551 333 человека. Темпы вакцинации снижаются.