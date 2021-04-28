Трем спасенным в Петербурге тюленятам дали милые имена

В Петербурге дали имена трем спасенным тюленятам. Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Петербурге наконец-то дал имена трем тюленятам, спасенных в этом сезоне в разных чертах города. Ту самую ластоногую, которая кружила по центру города возле «Новой Голландии», назвали Крюковой, в честь канала. Напомним, тогда за судьбой юркой малышки следили чуть ли не все прохожие. В один момент она совсем обессилила, вылезла на льдину погреться и попалась спасателям.

Все три красавца учатся самостоятельной жизни и готовятся к выпуску в дикую природу. Фото: "Водоканал Санкт-Петербурга"

- Самец серого тюленя с говорящим именем Крикуша получил свою кличку за громкий голос, поскольку этот детеныш самый главный «заводила» среди всех подопечных Центра в этом году. К тому же он первенец. Крикушу обнаружили в ночь с 31 марта на 1 апреля на территории порта Усть-Луга, - рассказывают в пресс-службе «Водоканала».

И, наконец, третьего тюленя, найденного в поселке Лебяжье, теперь зовут очаровательно просто – Лебяжка. Самочку обнаружили с высокой температурой и в тяжелом состоянии, у нее начались судороги. Однако сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы вытащили малышку с того света.

Всех юных ластоногих планомерно готовят к выпуску в дикую природу.