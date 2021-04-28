СК закончил расследование пропажи 400 млн рублей из бюджета Петербурга

Следком завершил расследование пропажи 400 миллионов рублей из бюджета Петербурга, предназначавшихся на реализацию госконтрактов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

СК закончил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении членов предполагаемой ОПГ, обвиняемых в похищении 400 млн рублей из бюджета Санкт-Петербурга. По версии следствия, соучастники прикарманили деньги в период с 2013 по 2015 годы. Мошенники выиграли девять госконтрактов на строительство социальных объектов в разных районах города, но исполнять их не планировали. Как рассказывают в СК, Северной столицей они не ограничились.

- Кроме этого двое обвиняемых похитили деньги из бюджета Омска в размере более 38 млн рублей при исполнении государственного контракта на реконструкцию музея, а также денежные средства из бюджета Тамбовской области в размере более 20 млн рублей, положенные на реконструкцию концертного зала, - добавляют в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

В расследовании дела помог один из мошенников, который начал сотрудничать со следствием. Его бывшим коллегам грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.