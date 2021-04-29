Работящего бобра, занимающегося ремонтом, заметили в Ленобласти

Жители Ленобласти заметили бобра у лесной речки. Фото: vk.com/n_svirsky

Инспекторы Нижне-Свирского государственного заповедника, расположенного в Ленобласти, сняли на видео работящего бобра, который копошился у лесной речки. Только недавно акватории были закованы льдом, а теперь уже частично свободны от него. Бобры этим воспользовались и не стали откладывать дела насущные до наступления теплого лета.

- На берегах лесных речек уже бурлит весенняя жизнь. У бобров, к примеру, время мелкого ремонта своих жилищ и поиски самых вкусных свежих веточек для еды, - рассказывают сотрудники заповедника в своей официальной группе во «ВКонтакте».

Напомним, неделей ранее в центре Петербурга нашли огромного бобра. Животное скромно поселилось во дворе дома на Ярославской улице и напугалось внимания окружающих.