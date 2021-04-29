Два «Мерседеса» попали в серьезное ДТП на перекрестке в Петербурге

"Мерседесы" устроили чисто немецкую аварию в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Два «Мерседеса» столкнулись на перекрестке Светлановского проспекта и Учительской улицы в Санкт-Петербурге. Старая иномарка, несущаяся на большой скорости, влетела в новую и приподняла ее. Фотографии с места ДТП появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». После резонанса в соцсетях видеозапись происшествия опубликовал «Дорожный инспектор».

Одна машина приподняла другую. Фото: vk.com/spb_today

- ДТП произошло около 20:30 возле дома №97 на Светлановском проспекте. Как оперативно врачи «скорой» отреагировали! – отметил администратор группы.

И правда, каким-то чудом через 20 секунд после аварии на месте оказалась бригада медиков. И это в день их профессионального праздника! Врачи тут же ринулись оказывать первую помощь пострадавшим. О состоянии их здоровья ничего не сообщается.