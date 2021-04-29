Назван район Петербурга, где с начала весны задержали больше всего педофилов

В Петербурге составили рейтинг районов, где за весну чаще всего ловили педофилов. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Опубликован рейтинг районов Санкт-Петербурга, где с начала весны 2021 года чаще всего задерживали педофилов. Топ составлен изданием «Мойка78» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Абсолютным победителем рейтинга стал Красносельский район, там минимум четырех местных жителей отправили в СИЗО за развращение детей. В их число входит даже женщина, мать, которая фотографировала голую дочь для любовника.

- Следующими по списку идут Петродворцовый, Фрунзенский и Выборгский районы. В каждом из них правоохранителям попались по три извращенца. В Калининском, Колпинском, Адмиралтейском и Кировском районах задержали по 2 подозреваемых в растлении детей, - пишет издание.

Но есть и районы, где педофилов весной не выявили – это Петроградский, Пушкинский и Кронштадтский.