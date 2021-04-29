Последние новости в Санкт-Петербурге на 29 апреля 2021 года: Рекордный рост преступности

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге к утру 29 апреля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала главные последние новости в Санкт-Петербурге на утро четверга, 29 апреля 2021 года. Увы, Северная столица стала рекордсменом по росту преступности в России. Неутешительные данные привели в прокуратуре. Почти 45% от всех преступлений – тяжкие и особо тяжкие. При этом в 1,5 раза чаще стали переступать за черту закона иностранцы и лица без гражданства.

Известный российский журналист Юрий Дудь встретился с петербургским программистом с ДЦП. Разработки Ивана Бакаидова поразили звезду интернета. Теперь подписчики просят Дудя снять выпуск своей передачи с одаренным молодым человеком.

Очередной день с криминалом – режиссера из города на Неве подозревают в развращении 13-летней девочки. По версии следователей, мужчина посылал школьнице фотографии с обнаженным собой и просил ее делать то же самое. Девочка слушалась 27-летнего мужчину и не сразу поняла, что попала в сеть к педофилу. При задержании режиссер не стал врать и признал вину.

Наконец, немного позитива. Одинокому лебедю Григорию из Гатчинского парка привезли будущую жену. Прошлая супруга скончалась при защите яиц от бродячей собаки. С тех пор отец в одиночку выходил дочь, которая позже улетела из Ленобласти. Некоторое время 8-летний Григорий грустил один-одинешенек, но теперь у него есть шанс завязать новые отношения с 4-летней Айседорой из Краснодарского края.