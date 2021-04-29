Петергоф показал работающие заснеженные фонтаны в апреле

Петергоф показал работающие фонтаны в снегу / Фото: Петергоф

Государственный музей-заповедник Петергоф показал, как выглядят рабочие фонтаны в снегу. В среду, 28 апреля 2021 года, по всему Санкт-Петербургу прошел небольшой снегопад, вновь окутав город и пригороды белым "покрывалом". Фонтанные комплексы заповедника от этого преобразились и стали словно из сказки.

Каскады стали похожи на бурные горные реки / Фото: Петергоф

- Снег и фонтаны. Казалось бы, эти два понятия не могут существовать вместе, но только не в Петергофе. Заканчивали прошлый сезон фонтанами под снегом и начинаем этот так же. Приезжайте в Петергоф — здесь много чудес, - пригласили гостей в музее.

Благодаря снегу каскады конструкций стали похожи на бурные горные реки, а сами фонтаны на живые ледяные скульптуры.

Снег придал фонтанам сказочный вид / Фото: Петергоф

Напомним, летний сезон в Петергофе начался 24 апреля. В музее-заповеднике торжественно запустили после зимней спячки фонтаны. Работать комплекс будет до 17 октября 2021 года.