Низкая температура и снег ждут Петербург 29 апреля

Мокрый снег и холод ждут Петербург 29 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге все еще холодно, хоть и осталось всего пара дней до мая. В четверг, 29 апреля 2021 года, в городе температура будет ниже климатической нормы, пройдут дожди, мокрый снег, но периодически будет выглядывать солнце из-за серых облаков.

- Сегодня обширный циклон, с центром над Республикой Коми, по своей периферии продолжит подбрасывать на территорию Ленинградской области холодные и относительно влажные воздушные массы. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах на севере области с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха будет на 3-4 градуса ниже нормы. Так, по Петербургу - 6-8 градусов тепла, по Ленинградской области разброс 3-8 градусов, на юго-западе даже поднимется до плюс 11 градусов. Ветер при этом северо-западный 4-9 метров в секунду.