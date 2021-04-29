Петербургский фотограф снял полет дикой пустельги

Петербургский фотограф запечатлел полет краснокнижной пустельги / Фото: Антон Кубышкин "Птицы СПб и России"

Фотограф из Санкт-Петербурга Антон Кубышкин смог поймать в свой объектив прекрасную птицу - обыкновенную пустельгу. Это небольшой хищник из рода соколов, который занесен в Красную книгу Ленинградской области. Птицы свили гнездо на одном из домов в Приморском районе города, а в среду, 28 апреля 2021 года, фотограф запечатлел полет этих гордых пернатых.

Пустельга все чаще стала селиться в городах / Фото: Антон Кубышкин "Птицы СПб и России"

- Прошлогоднее потомство подросло. Птиц стало больше, но как их посчитать, пока не представляю - летают далеко и долго. Все идет к новой популяции этих удивительных и небольших хищников в Приморском районе. Буду рад увидеть их птенцов снова, обязательно загляну попозже к ним в гости, - написал Кубышкин.

Пустельга обладает специфическим трепещущим полетом / Фото: Антон Кубышкин "Птицы СПб и России"

Пустельга распространена в Центральной Европе. Отмечается, что в последнее время она все чаще перебирается жить в города, ближе к человеку. Ее особенность - это трепещущий полет - пустельга быстро двигает крыльями, зависая в воздухе и высматривая добычу, после чего резко падает вниз, чтобы схватить мышь или другого грызуна.