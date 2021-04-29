Задержан предполагаемый виновник ДТП с четырьмя погибшими в Ленобласти

Водителя ПАЗа задержали после смертельного ДТП в Ленобласти. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Полиция задержала 60-летнего водителя автобуса ПАЗ, в столкновении с которым погибли водитель и пассажиры легкового «Мицубиси Лансер». Авария произошла утром 28 апреля в Бокситогорском районе Ленобласти, у деревни Дыми.

- В 09:10 на 419-м км автодороги А-114 (Вологда - Тихвин - трасса «Кола») водитель автобуса ПАЗ при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу автомобилю «Мицубиси Лансер», под управлением 22-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Кроме водителя иномарки, жертвами аварии стали двое 21-летних жителей Тихвина и 32-летняя женщина из Пикалево. Все погибли моментально, еще до прибытия спасателей и врачей скорой помощи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Виновному грозит до семи лет лишения свободы.