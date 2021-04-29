Петербуржца задержали за оправдание терроризма

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в оправдании терроризма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники Центра по противодействию экстремизму в среду, 28 апреля 2021 года, задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма. Анонима разыскивали почти год после того, как 27 августа 2020 года на странице одного из крупных изданий он разместил материал, в котором призывал к террористическим актам.

- С помощью аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" под именем Максим Денисов некто разместил материал, оправдывающий терроризм, а именно, призывы к совершению действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба, в целях дестабилизации деятельности органов власти и международных организаций, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Задержанным оказался житель Калининского района Петербурга. Зовут его совсем не так, как он представлялся в социальных сетях. Мужчине 35 лет, раньше судим не был.

Сейчас его оправили под стражу на время расследования, а также возбудили уголовное дело. Ему грозит от 5 до 7 лет тюрьмы или штраф до 1 миллиона рублей.