Первоклассник впал в кому после ДТП с грузовиком под Петербургом

Полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором серьезно пострадал школьник. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция проводит проверку по факту ДТП, в котором серьезно пострадал петербургский первоклассник. Утром 28 апреля мальчик ехал в месте с мамой на машине в школу, но женщина не справилась с управлением и врезалась в грузовик.

- В 07:30 на 28-м километре автодороги Петергоф-Кейкино женщина 1976 года рождения, управляя автомобилем «Исудзу», не справилась с управлением совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво», - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органов.

В результате аварии женщина-водитель с закрытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована в средне-тяжелом состоянии, а ее 8-летний сын после ДТП впал в кому. В тяжелом состоянии он находится в больницу Ломоносова.