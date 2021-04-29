КАД полностью перекроют в обе стороны в ночь на 1 мая

Движение по КАД в районе Ульянки перекроют в обе стороны. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Движение по КАД Петербурга будет полностью перекрыто в ночь на субботу, 1 мая. Проезд для транспорта остановят на участке между развязкой с Таллинским шоссе и съездом на Западный скоростной диаметр.

- В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения на ней знаков переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением, будет полностью перекрываться движение по основному ходу внешнего и внутреннего направлений КАД, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Для того, чтобы закрепить опоры информационного табло и смонтировать балки, рабочим потребуется несколько отрезков времени. Так, по внешнему кольцу нельзя будет проехать с 23:00 до 23:20 (30 апреля) и с 01:30 до 01:50 (1 мая); по внутреннему - с 01:00 до 01:20 и с 03:00 до 03:20 (1 мая). Водителей призывают к внимательности.