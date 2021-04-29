Водитель прострелил руку мужчине во время ссоры на дороге в Петербурге

Водитель, простреливший руку пешеходу на проспекте Просвещения, попал под уголовно дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водитель прострелил руку мужчину, с которым повздорил на дороге. Днем в среду, 28 апреля 2021 года, в полицию обратился 32-летний житель Выборгского района, который рассказал, что в него стреляли на проспекте Просвещения.

- Пострадавший попал в больницу со сквозным огнестрельным ранением левой кисти. После оказания медицинской помощи его отпустили домой, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого стрелка нашли быстро. В тот же день полиция задержана 43-летнего мужчину, проживающего в том же районе на улице Хошимина. У него есть травматический пистолет Grand Power Т-11F с разрешением, действующим до конца 2025 года.

Сейчас мужчина находится под стражей. На него возбудили уголовное дело о хулиганстве. Полиция проводит проверку и выясняет детали конфликта, приведшего к стрельбе.