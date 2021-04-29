Неву предложили «закопать» в трубу, а дамбу - закрыть навсегда, чтобы защитить Петербург от затопления

Чтобы защитить Петербург от наводнений, дамбу надо закрыть, а воду из Невы пустить за нее по трубе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургский архитектор Святослав Гайкович разработал проект спасения Северной столицы от неминуемого затопления, которое по его мнению произойдет из-за подъема уровня воды в мировом океане. А оно, в свою очередь, вызвано глобальным потеплением и таянием льдов. Эксперты уже подсчитали, что прибавка в пять метров полностью затопит весь Василеостровский район. А при 40 метрах останется сухим только Пушкин. Чтобы этого избежать, Неву надо «закопать» в трубу, а дамбу закрыть навсегда.

- Архитектор предлагает для спасения Петербурга закрыть дамбу «наглухо». Сток Невы по искусственному подземному руслу будет уходить за комплекс дамбы. При этом вся водная система внутри кольца останется неприкосновенной, - пишут «Невские новости».

Будет создан так называемый «Невский польдер» - польдерами в Нидерландах называют осушенные земли, располагающиеся ниже уровня воды. Внутренняя часть Финского залива - Маркизова лужа - станет Озером, а морской порт придется перенести из Петербурга в Усть-Лугу. Да и сам город перестанет быть приморским.

Но автор идеи уверен, что без этого Петербург ждет неминуемое затопление.