Партия в 7 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург

Новая партия вакцины "ЭпиВакКорона" поступила в Петербург Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербург в четверг, 29 апреля 2021 года, поступила новая партия вакцины производства компании "Вектор" "ЭпиВакКорона". Это уже вторая поставка в Северную столицу. На данный момент препаратом привились 7 705 человек.

- В Петербург поступила вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона" в количестве 7290 комплектов доз - 14580 ампул, - рассказали в комитете по здравоохранению города.

Сейчас партию принимает фармбаза. После вакцина будет распределена между прививочными пунктами города.

За все время в Петербурге от коронавируса привились уже более 551 тысячи человек, из них почти 410 тысяч прошли полный цикл вакцинации. Большая часть из них привиты препаратом "Спутник V", который первый поступил в пункты. Сейчас запас вакцины по городу составляет 174 879 комплектов доз.