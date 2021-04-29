Ветераны получат бесплатный проезд в общественном транспорте Петербурга в честь Дня Победы

В честь Дня Победы ветераны получат право на бесплытный проезд в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В честь Дня Победы в Санкт-Петербурге ветераны Великой Отечественной войны получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте, как наземном, так и метро. Об этом в четверг, 29 апреля 2021 года, сообщили в комитете по транспорту города.

- 7, 8 и 9 мая 2021 года в связи с празднованием 76-й годовщины Победы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, - пояснили в комитете.

Право на бесплатный проезд распространяется на метрополитен Петербурга, а также все "социальные" маршруты наземного транспорта. Важно, что бесплатно ездить могут не только петербургские ветераны, а все, вне зависимости от гражданства и места жительства.

Напомним, что в связи с репетицией и проведения парада Победы троллейбусы изменят движение по Невскому проспекту.