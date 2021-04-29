18-летний житель Парголово выманил у 91-летнего пенсионера почти 100 тысяч рублей

Полицейские нашли мошенника, обманувшего пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские полицейские задержали 18-летнего жителя Парголово, которого подозревают в мошенничестве. По версии правоохранительных органов, молодой человек выманил крупную сумму денег у 91-летнего пенсионера.

- 24 апреля в полицию обратился 91-летний житель Василеостровского района. Он рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что сын заявителя якобы стал участником ДТП и для оказания помощи пострадавшей стороне необходимо 800 000 рублей. Взволнованный пенсионер поверил неизвестному и передал свои накопления в сумме 95 000 рублей, - сообщает пресс-служба Главка.

По фату произошедшего было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а 28 числа оперативниками угрозыска был задержан подозреваемый. Известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.