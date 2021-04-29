Бойцы ФСБ изъяли улов у рыбаков в Финском заливе

Сотрудники ФСБ пресекли незаконный лов рыбы. Фото: ПУ ФСБ РФ по СПб и ЛО

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области пресекли незаконный вылов рыбы, которым в Финском заливе занимались не читавшие правил рыбаки. У них изъято 100 килограммов незаконно выловленной добычи.

- Ежегодно весной в акватории Финского залива вводится запрет на вылов водных биоресурсов, в том числе ценных видов, к которым относится судак. Ограничения вводятся в связи с нерестом рыб, а также с целью сохранения молоди, - сообщает пресс-служба ФСБ.

Но, далеко не все рыбаки следуют правилам. Браконьеры сетями добывают рыбу, нанося урон природе. За это нарушителей ждет не только конфискация лодок и сетей, но также крупный штраф и отдельная компенсация за каждый «хвост».

- Такса за 1 экземпляр независимо от размера и веса: лосось атлантический (семга) – 13 675 рублей; сиг – 4 572 рубля; судак – 3 305 рублей, - отмечают в ФСБ.

Напомним, что запрет в Финском заливе действует с 20 мая по 30 июня - на лов судака и леща; от распаления льда по 15 июня - на вылов всех видов рыб в бухтах Выборгского залива: Селезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая.