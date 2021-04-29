Почти 23 тысячи петербуржцев проверили на коронавирус за сутки

Жителей Петербурга продолжают тестировать на наличие ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Чуть менее 23 тысяч человек прошли обследование на наличие коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом, со ссылкой на данные городского Оперативного штаба сообщает пресс-служба Смольного.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 902 человека, - уточняют в пресс-службе городской администрации.

Также за прошедшие 24 часа операторами единой информационно-справочной службы обработано 13 271 вызов по номеру 122, связанных с коронавирусом. Напомним, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом или записаться на вакцинацию.