Суд арестовал петербуржца, который матерился на несогласованном митинге 21 апреля

Петербуржец получил три дня ареста за мат в центре города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел дело в отношении жителя Северной столицы, который был задержан во время несогласованного митинга 21 апреля на Сенной площади. По версии правоохранительных органов, горожанин громко и нецензурно выражался.

- 21 апреля 2021 года около 21 часа 00 минут обвиняемый, находясь в общественном месте, напротив дома 2 по Сенной площади, проявляя явное неуважение к обществу, выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушил общественный порядок - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Проступок петербуржца был подтвержден справкой, составленной старшим оперуполномоченным одного из отделов Центра «Э» (по борьбе с экстремизмом) полицейского Главка, который посмотрел видео в соцсетях. На ней и был запечатлен момент нарушения.

В ходе заседания обвиняемый вину полностью признал и в содеянном раскаялся. Судья дал мужчине три дня административного ареста.