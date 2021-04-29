716 человек заболели и 27 умерли от коронавируса в Петербурге на 29 апреля 2021 года

Более 700 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 29 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперативный штаб по коронавирусу опубликовал свежие данные о ходе пандемии в Санкт-Петербурге. Так, на четверг, 29 апреля 2021 года, в Северной столице зарегистрировано еще 716 случаев заражения инфекцией. По сравнению с днем ранее, есть небольшой спад - в среду заболевших было 723 человека.

- С начала пандемии в Петербурге по официальным данным заболели 415 015 человек. Из них 373 725 полностью выздоровели, причем 1040 выписаны за последние сутки. В общей сложности скончались 13 181 пациентов, из них 27 умерли накануне, - рассказали в оперативном штабе.

Сегодня в Петербург привезли вторую партию вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" в количестве более 7 тысяч доз - 14 580 ампул. Применять в городе этот препарат начали недавно, за все время пока привились только 7 705 человек.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 29 апреля 2021 года / Фото: Яндекс

В целом вакцинация в Петербурге идет активно. В общей сложности привились более 550 тысяч человек, из них почти 410 тысяч прошли полный цикл вакцинации.

В Ленинградской области за последние сутки заболели еще 83 человека, выздоровели 80 и умерли 2. За все время коронавирус был выявлен у 42 487 человек, из низ вылечились 39 803 пациентов и скончались 1156 человек.