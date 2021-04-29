Автобусы изменят маршруты в центре Петербурга на время репетиций и парада Победы

Движение автобусов по Невскому проспекту изменится на время репетиций и парада Победы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге изменят движения пять маршрутов автобусов на время репетиций и проведения парада Победы. Ограничения коснутся тех автобусов, чей путь пролегает по Невскому проспекту. Об этом "Пассажиравтотранс" сообщил в четверг, 29 апреля 2021 года.

- 30 апреля, 5, 7 и 9 мая, в периоды проведения репетиций и торжественного парада, посвященного 76-й годовщине Великой Победы изменятся трассы автобусных маршрутов, - рассказали в компании.

Так, изменения коснутся маршрутов № 3, 7, 22, 24 и 27. Объезд будет проходить по Садовой улице, Ново-Никольскому мосту, Никольской площади и проспекту Римского-Корсакова.

Напомним, что также из-за репетиций и парада маршруты изменят и троллейбусы, которые курсируют по Невскому проспекту. Движение будет закрыто по Невскому, Адмиралтейскому проспектам и Дворцовому проезду.