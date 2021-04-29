Гатчинский парк откроется для посетителей 1 апреля

Гатчинский парк откроется после просушки 1 апреля Фото: Олег ЗОЛОТО

В первый день длинных праздничных выходных, 1 мая 2021 года, свои ворота для гостей распахнет Гатчинский парк под Санкт-Петербургом. На протяжении месяца он был закрыт на просушку и для посещения был доступен только дворец. Теперь же с субботы все желающие смогут прогуляться по аллеям императорской резиденции и насладиться ее красотой.

- В связи с резким потеплением Гатчинский парк закрывается на просушку с 27 марта по 30 апреля. Добро пожаловать в Гатчинский парк с 1 мая, - рассказали ранее в музее-заповеднике.

За время просушки работники парка провели в нем большую работу, чтобы восстановить всю огромную территорию после зимы: удаляют больные деревья, обрезаю кустарники, высаживают часть летних растений, чтобы они радовали глаз посетителей.

Напомним, что накануне в Дворцовом парке появился новый лебедь - невеста для знаменитого отца-героя Георгия. Его прежняя подруга погибла в 2019 года, после чего лебедь сам воспитывал их дочь, которая улетела из Гатчинского парка в феврале.