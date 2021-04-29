Выплаты ко Дню Победы получат ветераны, труженики тыла и блокадники Ленобласти

Областным ветеранам сделают выплаты ко Дню Победы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ветераны, труженики тыла и блокадники Ленобласти получат единовременные разовые денежные выплаты к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. На эти цели из резервного фонда выделено 327 миллионов 700 тысяч рублей.

- Согласно распоряжению правительства Ленобласти, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной администрации.

Ветераны боевых действий, блокадники, труженики тыла, бывшие узники, лица, которые прожили менее четырех месяцев в блокадном Ленинграде, работники обороны получат по семь тысяч рублей.

Четыре тысячи рублей выплатят вдовам участников и инвалидов ВОВ. «Дети войны» получат по три тысячи.