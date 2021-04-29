Брошенный в песке «Мерседес-Гелендваген» за 15 миллионов нашли на пляже в Солнечном

Дорогая иномарка застряла в песке напротив спасательной станции в Солнечном. Фото: newsestroreck

Дорогущий «Мерседес-Гелендваген» нашли на пляже в Солнечном жители Курортного района Петербурга. Машина, стоимостью более 10 миллионов рублей закопалась в песок и была брошена владельцем. Петербуржцы тут же позвонили в надзорные органы, ведь езда по пляжу строго запрещена.

- Накрыло кармой, - пишут горожане в паблике «Новости Сестрорецка». - «Курортный Берег» уже зафиксировал нарушение и отправил фото в ГИБДД.

В комментариях люди возмущаются вседозволенностью «богачей» и злорадно отмечают, что теперь владельцу предстоит потратить немало времени и средств, чтобы сначала достать машину из песчаной ловушки, а потом и очистить ее.

- Вот как выглядят 15 000 000 рублей зарытых в песок. Сколько еще теперь предстоит отвалить денег чтобы вымыть весь песок из подвески. Такое не проходит без последствий, - отмечают петербуржцы. -Загляденье!