Беглов поздравил петербуржцев с наступающим праздником 1 мая

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем Труда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров в преддверии праздника 1 мая поздравили жителей города. Они отметили, что эту дату отмечают все, кто трудился на благо страны и любимого города.

- В нашем городе всегда с особым уважением относились к человеку труда. Таланту и профессионализму зодчих и рядовых мастеров во многих поколениях Санкт-Петербург обязан своим великолепием, - говорится в поздравлении.

На сегодняшний день в Северной столице живут более 500 тысяч человек, которые удостоены почетного звания "Ветеран труда". Они являются гордостью города и примером для молодого поколения.

Губернатор напомнил, что в условиях пандемии много трудятся не только медицинские работники и специалисты социальной сферы, но и волонтеры.

- Наша общая цель – перейти к новому технологическому укладу. Укрепить рынок рабочих мест с достойной заработной платой.