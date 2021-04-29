Беглов поздравил петербуржцев с наступающим праздником 1 мая

Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем Труда
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров в преддверии праздника 1 мая поздравили жителей города. Они отметили, что эту дату отмечают все, кто трудился на благо страны и любимого города.
- В нашем городе всегда с особым уважением относились к человеку труда. Таланту и профессионализму зодчих и рядовых мастеров во многих поколениях Санкт-Петербург обязан своим великолепием, - говорится в поздравлении.
На сегодняшний день в Северной столице живут более 500 тысяч человек, которые удостоены почетного звания "Ветеран труда". Они являются гордостью города и примером для молодого поколения.
Губернатор напомнил, что в условиях пандемии много трудятся не только медицинские работники и специалисты социальной сферы, но и волонтеры.
- Наша общая цель – перейти к новому технологическому укладу. Укрепить рынок рабочих мест с достойной заработной платой.