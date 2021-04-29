Суд Петербурга запретил видео с прогулками по крышам

Ролик о прогулках по крышам признали вредным для молодежи. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кировский районный суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры, которая требовала заблокировать видео на популярном хостинге YouTUBE. Запись рассказывала о прогулкам по крышам.

- Административный истец указал, что в сети «Интернет» размещена информация, побуждающая к нахождению, прогулкам, фото и видеосъемке, времяпрепровождению на крышах многоэтажных домов, в том числе жилых, то есть пропагандирующая молодежную субкультуру «руфинг», - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд с доводами прокуратура об опасности такого видео для молодежи согласился и постановил запретить к ней доступ. На настоящий момент ссылка на ролик уже не активна.

Напомним, что ранее суды Петербурга запретили доступ к ссылкам на аниме про зомби.