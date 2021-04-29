Мокрый снег и туман окутают Ленобласть 30 апреля

Туман опустится на Ленобласть 30 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Снег никак не уходит из Ленинградской области. Синоптики рассказали, что в ночь на пятницу, 30 апреля 2021 года, в регионе вновь будет пасмурная погода с дождем и мокрым снегом, а днем на область опустится туман.

- В ночь на 30 апреля в области местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, под утро появится туман. Температура воздуха опустится до полюс 1, минус 4 градусов, в некоторых районах ожидаются заморозки до 7 градусов, - рассказали в МЧС Ленинградской области.

Днем погода будет немного помягче. Также в некоторых районах могут пройти дожди, но воздух прогреется до 5-10 градусов тепла. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-восточный, северный 3-8 метров в секунду.

Судя по прогнозу, на майских праздниках жары ждать не стоит. Максимум температура воздуха поднимется до 11 градусов.