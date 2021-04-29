До 40 тысяч болельщиков смогут прийти на игру «Зенита» с «Локомотивом»

Роспотребнадзор разрешил присутствие 40 тысяч человек на трибунах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

До 40 тысяч человек смогут лично посмотреть на игру «Зенита» с «Локомотивом», в которой петербургский клуб может оформить чемпионский титул. Это стали известно днем 29 апреля после решения регионального управления Роспотребнадзора.

- К нам обращались, было письмо, чтобы в связи с проведением 2 мая футбольного матча «Зенит» «Локомотив» увеличить наполнение арены. Управление Роспотребнадзора не возражает против присутствия на матче зрителей в количестве 75% от вместимости стадиона - 40 тысяч человек при условий соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщили «КП-Петербург» в ведомстве.

Напомним, что матч пройдет на «Газпром Арене» в ближайшее воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Чтобы завоевать чемпионский титул досрочно, «Зениту» нужна только победа.