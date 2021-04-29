Более 15 тысяч петербуржцев напишут "Диктант Победы"

Макаров принял участие в "Диктанте Победы" / Фото: ЗакС

В четверг, 29 апреля 2021 года, по всей стране проходит масштабная акция "Диктант Победы". В Санкт-Петербурге в ней примут участие более 15 тысяч человек. Специально для этого подготовлено 213 площадок. Среди них крейсер "Аврора", учебное парусное судно "Мир", музеи города, библиотеки, вузы и школы. Один из первых диктант сдал председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

- Самое главное, чтобы уникальный генетический код Победителей, сила воли, мужества, характера передавались другим поколениям, чтобы передавали своим детям, внукам, правнукам. Тогда мы будем сплоченной, великой державой, - отметил парламентарий.

Макаров добавил, что диктант станет для многих "лучшей страницей биографии".

Добавим, что в прошлом году акция в Петербурге прошла на 126 площадках, а участие в ней приняли более 7 тысяч человек.