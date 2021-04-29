Выпускные в школах и детсадах Ленобласти пройдут в очном формате

В Ленобласти выпускные пройдут в обычном формате. Фото: Артем КИЛЬКИН

Школьные выпускные и утренники в детских садах Ленинградской области в нынешнем году пройдут в традиционном очном формате. Это большая разница с прошлым годом, когда из-за пандемии коронавируса все торжества были практически свернуты.

- Мероприятия состоятся с обязательным соблюдением всех противоэпидемических мер. Присутствие родителей разрешено, - сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Кроме того власти региона разрабатывают программу главного праздника выпускников Ленобласти, который пройдет в петербургском Большом концертном зале «Октябрьский».

Напомним, что ранее власти Петербурга разрешили родителям присутствовать на выпускных в детсадах.