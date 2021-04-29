Власти Петербурга подарили квартиры спасателям, пострадавшим на пожаре в «Невской мануфактуре»

Глава Петербурга и министр МЧС навестили спасателей, пострадавших на "Невской мануфактуре". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга, глава МЧС России и руководство петербургского управления МЧС навестили в госпитале двух спасателей, пострадавших при тушении пожара на предприятии «Невская мануфактура».

- Эти ребята выполнили свой служебный долг и помогли выйти из пожара десяткам людям, - заявил Александр Беглов, чьи слова приводит пресс-служба Смольного.

Губернатор передал спасателям документы на новое жилье. А министр МЧС России Евгений Зиничев сообщил Борису Старковскому и Антону Соколову, что Указом Владимира Путина они награждены Орденами Мужества. Оба пострадавших получили серьезные ожоги и находятся в стабильном, но тяжелом состоянии.

Напомним, что Орденом Мужества (посмертно) был награжден и погибший начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Илья Белецкий.