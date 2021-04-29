На Пасху в Петербурге увеличат количество автобусов до городских кладбищ

1 и 2 мая в Петербурге пустят дополнительные автобусы до кладбищ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшие выходные православные христиане будут отмечать одни из главных праздников - Великую субботу и Пасху. Специально в эти дни, 1 и 2 мая 2021 года, в Санкт-Петербурге будут запущены дополнительные автобусы до городских кладбищ, чтобы все желающие могли посетить могилы своих родных и близких.

- Для комфорта пассажиров, которые планируют почтить память близких, на пять маршрутов, в общей сложности, будут направлены 13 дополнительных автобусов, - сообщили в пресс-службе компании "Пассажиравтотран".

Так, дополнительные автобусы появятся на маршрутах №90 и №195 до Южного кладбища, №138 до крематория на Шафировском, №397 и №398 до Северного кладбища.

Напомним, что в этом году из-за пандемии на Пасху работа ночного наземного транспорта и метрополитена отменяется. Посетить храмы для богослужения можно своим ходом, либо посмотреть его дома онлайн.