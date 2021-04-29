108 первоклассников зачислены в «элитную» школу №777 Приморского района

В школу 777 зачислили 108 первоклассников из Приморского района. Фото: Андрей ГАШЕВ

Родители будущих первоклассников из Приморского района добились зачисление своих детей в 777-ю инженерно-технологическую школу. Это совсем новое учебное заведение имеет не районное, а городское подчинение и сюда хотели собирать талантливых детишек со всего Петербурга. Для этого соседние дома «открепили» от школы. В районе, где не хватает школ, это вызвало возмущение и мамы с папами начали писать письма.

- Получил ответ от Комитета по образованию о приеме детей в первые классы школы №777. Сообщают, что открыли дополнительные первые классы и рекомендовали в них к зачислению 108 детей, проживающих в микрорайоне. Будем следить за ситуацией. Обращения от родителей продолжают поступать, - написал в соцсетях депутат ЗакСа Борис Вишневский, занимавшийся спорной ситуацией.

При этом всего для зачисления в первый класс в 777-ю школу было подано 758 заявлений со всего города.

Напомним, что после скандала, освещавшегося в СМИ, Комитет по образованию вновь прикрепил 14 домов микрорайона к школе. Однако это вызвало недовольство со стороны родителей детей, уже учащихся в данном заведении.