В Петербурге началась вакцинация от коронавируса на дому

В Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса маломобильных горожан на дому Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в четверг, 29 апреля 2021 года, стартовала вакцинация от коронавируса на дому. В домашних условиях прививают только тех граждан, которые самостоятельно не могут добраться до пунктов вакцинации. Специально для этого были сформированы 67 выездных бригад.

- Вакцинация от COVID-19 стала доступна для горожан, которые находятся дома и имеют тяжелые хронические заболевания. Это люди с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные граждане, которые получают социальное обслуживание на дому и испытывает трудности в самостоятельном передвижении, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Важно, что окончательное решение о возможности вакцинации того или иного человека принимает участковый терапевт, который знает историю болезни своего пациента.

Сейчас уже подготовлен список из 2,5 тысяч желающих вакцинироваться на дому и подготовлен график работы выездных бригад.