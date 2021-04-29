Мужчину задержали спустя 10 лет за групповое изнасилование девушки в Ленобласти

Мужчину задержали по подозрению в групповом изнасиловании в 2011 году в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга и Ленинградской области в среду, 28 апреля 2021 года, задержала мужчину, подозреваемого в групповом изнасиловании девушки, которое произошло в Сосновом Бору 10 лет назад. Нашелся 33-летний мужчина в Москве.

- 4 июля 2011 года в полицию обратилась девушка, которая рассказала, что в ночь со 2 на 3 июля в общежитии в доме 5А по улице Мира в Сосновом Бору неизвестные мужчины изнасиловали ее, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Одного из подозреваемых, ныне 40-летнего мужчину, задержали почти сразу. 15 мая 2012 года его осудили на 7 лет тюремного заключения. А его "напарника" искали на протяжении 10 лет лет.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Известно, что еще один подозреваемый по делу скрылся 19 марта 2021 года. Сейчас она находится в федеральном розыске.