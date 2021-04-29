Ограничения движения с 1 мая в Петроградском районе и у Черной речки

С 1 мая в Петербурге вводятся новые ограничения движения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 мая в Петербурге вступают в силу новые ограничения дорожного движения. Коснутся они нескольких районов, но более всего ударят по Петроградской стороне, которая и без того постоянно стоит в пробках.

- В связи с производством работ по восстановлению благоустройства после прокладки канализации: с 1 по 3 мая ограничивается движение транспорта на пересечении улицы Профессора Попова и улицы Даля. С 8 по 10 мая ограничивается движение транспорта на пересечении Песочной набережной и улицы Даля, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, С 1 мая по 29 июня закрывается движение по Красногвардейскому переулку от набережной Черной речки до Кантемировской улицы. Здесь будут прокладывать инженерные сети.

А с 3 мая по 30 мая ограничивается проезд по набережной Обводного канала у Парфеновской улицы. Кроме того, с 3 по 8 мая движение по улице Красуцкого у Парфеновской улицы будет закрыто. причина - дородные работы.