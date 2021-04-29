Изрезанную ножом женщину-полицейского нашли в квартире на юге Петербурга

Полиция разбирается в истории с ножевыми ранениями своей сотрудницы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства ЧП, произошедшего утром 29 апреля в одной из квартир на проспекте Ветеранов. Жители дома вызвали экстренные службы из-за громких криков женщины, которые перемежались с детскими. Когда полицейские попали внутрь при помощи сотрудников МЧС, то они нашли свою коллегу, находящуюся в декретном отпуске. Женщина была изрезана ножом. Ее малыш также пострадал. Предварительная проверка показала, что раненная могла быть под воздействием запрещенных препаратов.

- Указанная сотрудница находится в декретном отпуске. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. В случае установления каких-либо противоправных действий, совершенных указанной гражданкой, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Главка.

Известно, что в результате ЧП пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее ребенок получил ушибы и поверхностные травмы.