Таблички на переименованной улице Книпович поменяют в пятницу

Таблички на улице Книпович поменяют 30 апреля. Фото: Яндекс.Карты.

Власти Невского района Санкт-Петербурга рассказали, как пройдет переименование улицы Книпович, которая сменила название на историческое - Смоляная - буквально на днях. Первым делом в администрации обещают заменить таблички на домах.

- На улице Книпович 30 апреля поменяют таблички на домах, - рассказали «Мойке 78» в районной администрации.

А вот бегать и менять документы, в том числе прописку в паспорте, местным жителям необязательно - все сохраняет силу.

Напомним, что исторически Смоляная улица входила в состав обособленного района - Стеклянного городка, от которого на нынешней карте города остались несколько улиц: Хрустальная, Стеклянная, Глазурная, Фаянсовая.

Улицей Книпович - в честь революционерки Лидии Книпович, преподававшей в вечерне-воскресной рабочей школе за Невской заставой - она стала в 1976 году. А 27 апреля 2021 года, по предложению топонимической комиссии, Смоляной было возвращено историческое название.