Количество больных коронавирусом выросло на 11% за неделю в Петербурге

Число больных коронавирусом в Петербурге выросло почти на 11% по сравнению с прошлым четвергом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суточное число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге выросло на 10,56% за неделю, по сравнению с прошлым четвергом. По данным Межведомственного совета по борьбе с COVID-19 в городе, 22 апреля инфекцией заболели 852 человека, а 29-го – 942. Зато за этот же период увеличилось количество выздоровевших от коронавируса, на 14,79%. Госпитализация осталась примерно на том же уровне, слегка упала на 1,37%.

Свободных коек в городе вполне много – почти 22% от общего числа мест. Доля тяжелобольных все еще высока и составляет 27%, при этом число пациентов на ИВЛ немного выросло и достигло 182. Власти города тем временем повторяют мантру про вакцинацию.

- Существует риск приостановки тренда на снижение интенсивности распространения коронавируса в Петербурге. Решающее значение в предотвращении третьей волны эпидемии или ее ослаблении имеет всеобщая вакцинация населения города, - сообщается в свежем отчете экспертного совета.