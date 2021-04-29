«Зенит» назвал точное время тестового открытия своей станции метро

Станция метро "Зенит" откроется 2 мая с 15:00, но в тестовом режиме. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Станция метро «Зенит» в Санкт-Петербурге откроется в тестовом режиме в воскресенье, 2 мая 2021 года, ровно в 15:00. Точное время, не побоимся этого слова, знаменательного события назвали в пресс-службах футбольного клуба и городского метрополитена. При этом матч с «Локомотивом», который может стать для «Зенита» чемпионским, начнется лишь в 19:00. Похоже, болельщиков ждут на стадионе раньше, в том числе на традиционный променад.

- Закроется станция в обычное время окончания движения поездов. Тестовый режим предусматривает только работу станции в вышеозначенный период, 2 мая. Об ее открытии для пассажиров в обычном режиме будет объявлено дополнительно, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Напомним, что станция метро не работает целый год, с апреля 2020-го. В пандемию коронавируса она была не востребована, кроме того там выполняли гарантийный ремонт.