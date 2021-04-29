Суд оставил на полгода без футбола фаната «Зенита», пронесшего дымовую шашку на матч

Суд наказал трех фанатов "Зенита" за административные правонарушения на матчах любимого клуба. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал на 3 тысячи рублей болельщика «Зенита», который пронес на «Газпром Арену» дымовую шашку. Все произошло 27 февраля 2021 года перед началом игры с «Ростовом». Вдобавок мужчину оставили на полгода без посещения любых официальных спортивных мероприятий. В суд он не явился, а при составлении административного протокола отнекивался.

- Мужчина полагал, что «дым» не принес бы вреда никому, в связи с чем он считал неуместным его задержание. По его словам, он забыл выложить шашку из рюкзака, - добавляет объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме этого суд рассмотрел протоколы в отношении двух буйных фанатов сине-бело-голубых, присутствовавших на матче «Зенита» с «Брюгге» в Лиге чемпионов. Одного оштрафовали на 10 тысяч рублей за выпитый бокал вина, а другого на 3 тысячи за грубую брань в адрес болельщиков и контролера.