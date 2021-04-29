Смольный продлил ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге по 30 мая

Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу по 30 мая 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения по коронавирусу в городе по 30 мая 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Пожалуй, главная мера безопасности – ношение масок в общественных местах – остается в силе. Распоряжение уже подписал губернатор Александр Беглов.

Послаблений в этот раз немного, точнее, лишь одно.

- Количество зрителей, одновременно присутствующих на спортивных и физкультурных мероприятиях, теперь может быть не более 75% от наполняемости стадиона или зала, но не более 25 тысяч человек, если иное не предусмотрено управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, - передает пресс-служба Смольного.

Ранее Роспотребнадзор официально разрешил увеличить число зрителей на потенциально чемпионском матче «Зенита» против «Локомотива».