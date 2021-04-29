Движение транспорта на Крестовском острове закроют на время проведения матчей Евро-2020

На Крестовский остров в Петербурге нельзя будет заехать во время матчей Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге ограничат движение транспорта на Крестовском острове во время матчей Евро-2020. Ранее такие планы были только на словах, теперь же губернатор Северной столицы подписал соответствующее постановление. Сообщать о каких-либо перекрытиях улиц нет смысла – для автомобилистов закроют въезд на весь остров.

- Доступ транспорта на Крестовский будет закрыт: с 00:00 до 24:00 – 12 июня, 14 июня, 16 июня, 18 июня, 21 июня, 23 июня и 2 июля 2021 года, а с 00:00 до 03:00 − 13 июня и 22 июня 2021 года, - передает пресс-служба Смольного.

Естественно, исключения есть, но касаются они только машин спецслужб, а также тех, кто проживает и работает на Крестовском острове. Последним понадобится пропуск, который можно будет получить в МФЦ. Об изменениях движения общественного транспорта сообщат позднее.