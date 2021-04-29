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Общество29 апреля 2021 22:58

Беглов пообещал не застраивать Охтинский мыс жильем

По словам губернатора Петербурга, там появится археологический музей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На Охтинском мысу появится археологический музей.

На Охтинском мысу появится археологический музей.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал градозащитникам и активистам, что на Охтинском мысу не будет жилищной застройки. При этом градоначальник не уточнил, что случится с будущим общественно-деловым комплексом «Газпрома» на месте – вероятно, он все же появится, ведь компания остается собственником земли и не меняла планов.

К слову, ранее суд запретил застройку в границах бывшей крепости «Ландскрона» на Охтинском мысу. Вдобавок Смольный поддержал идею инициативных горожан и Владимира Путина о создании археологического музея на исторической территории.

- На базе Музея истории города планируется создать археологический музей. В его состав войдет выделенная на Охтинском мысу историческая часть. Такое решение принято по итогам переговоров с собственником участка, - цитируют Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на телеканале «78».