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Общество29 апреля 2021 23:56

Власти Петербурга возьмут кредиты на транспортную форму и строительство метро

Губернатор Александр Беглов не исключил, что город воспользуется предложением президента
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Смольный планирует взять льготные кредиты на улучшение общественного транспорта.

Смольный планирует взять льготные кредиты на улучшение общественного транспорта.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга раздумывают над тем, чтобы взять так называемый региональный «инфраструктурный» кредит под низкий процент. Ранее об этом предложении говорил Владимир Путин во время послания к Федеральному собранию. По словам губернатора Александра Беглова, займ поможет городу привести в порядок общественный транспорт.

- Льготные кредиты мы привлечем для строительства метро. В бюджете города предусмотрены средства на строительства трех станций: «Горный институт», «Путиловская» и «Юго-Западная». В 2021-2023 годах на это уйдут 10 млрд, 15 и 18 соответственно. Но этого недостаточно, потребность ежегодно составляет порядка 30 млрд рублей, - сообщил Беглов в ходе эфира на телеканале «78».

Кроме этого губернатор заметил, что льготные кредиты можно использовать на транспортную реформу, запланированную на 2022 год. Напомним, в городе перестанут работать 238 маршруток.