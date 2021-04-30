Иномарка перевернулась в жестком ДТП у парка Победы в Санкт-Петербурге

Иномарка перевернулась в ДТП в Московском районе Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка перевернулась на крышу в серьезной аварии возле Московского парка Победы в Северной столице. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, водитель автомобиля решил совершить необоснованно рисковый маневр, что привело к таким плачевным последствиям. Судя по фото, машина сбила рекламный щит. Пострадало и другое авто, припаркованное.

Возможно, в машине находились молодые люди. Фото: vk.com/spb_today

- У парка Победы сильная авария, перевернулась машина и задела на обочине «Вольво». Кажется, снова кто-то хотел обогнать справа и не заметил припаркованный автомобиль, - пишет автор публикации.

С ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД. На месте видели машину реанимации, но официально о пострадавших не сообщается.